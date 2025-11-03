57-jarige vrouw op verzoek van justitie Nederland aangehouden in Suriname

De politie in Suriname heeft vandaag de 57-jarige Denise S. aangehouden na een opsporingsbericht van de justitiële autoriteiten in Nederland. S. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Sherwin Peterhof.

Hij werd vrijdag 15 augustus dood en begraven gevonden in een maisveld net over de grens bij de Belgische plaats Meer. Drie dagen eerder had een vriend hem als vermist opgegeven.

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Vermoedelijk heeft in deze woning een misdrijf plaatsgevonden.

Een andere verdachte die door Nederland wordt gezocht en zich vermoedelijk ook in Suriname bevindt is de 42-jarige Claimond Maes uit Rotterdam (foto onder).

De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Amsterdam heeft 7.500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte S. en eveneens 7.500 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachte Maes.