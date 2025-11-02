HomeOnderwerpenJustitie en politieWoning met inboedel en motorfiets afgebrand te Lelydorp
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Woning met inboedel en motorfiets afgebrand te Lelydorp

-

0
Woning met inboedel en motorfiets afgebrand te Lelydorp

Een laagbouwwoning aan de Djamanweg in Suriname, is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas waren de bewoners van het huis te Lelydorp, ten tijde van de brand niet thuis. Alerte buren sloegen alarm nadat ze het vuur ontdekten en ondernamen direct actie om te blussen.

Toen de brandweer van Toekomstweg ter plaatse was, was het vuur reeds geblust. Een motorfiets die zich in de woning bevond, is eveneens door het vuur verwoest.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Lelydorp heeft de zaak in onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
President Simons: “Mensen bij SOZAVO die gewoon grof geld stelen van arme mensen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen