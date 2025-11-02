Woning met inboedel en motorfiets afgebrand te Lelydorp

Een laagbouwwoning aan de Djamanweg in Suriname, is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas waren de bewoners van het huis te Lelydorp, ten tijde van de brand niet thuis. Alerte buren sloegen alarm nadat ze het vuur ontdekten en ondernamen direct actie om te blussen.

Toen de brandweer van Toekomstweg ter plaatse was, was het vuur reeds geblust. Een motorfiets die zich in de woning bevond, is eveneens door het vuur verwoest.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Lelydorp heeft de zaak in onderzoek.