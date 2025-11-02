HomeOnderwerpenJustitie en politieVolkswagen GTI in Kropkoolstraat vermoedelijk in brand gestoken
Volkswagen GTI in Kropkoolstraat vermoedelijk in brand gestoken

Een blauwe Volkswagen Golf GTI, die aan de Kropkoolstraat in Suriname geparkeerd stond, is in de nacht van vrijdag 31 oktober op zaterdag 1 november vermoedelijk in brand gestoken.

Het achterste deel van het interieur stond volledig in brand (foto).

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas was de brandweer snel ter plaatse en bluste het vuur tijdig, waardoor erger werd voorkomen.

“Volgens de eerste aanwijzingen gaat het om brandstichting,” zegt Pinas.

De politie van Kwatta kwam na de melding ter plaatse voor onderzoek. De omgeving van de auto is afgezet om sporen veilig te stellen.

