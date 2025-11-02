HomeNieuws uit NederlandSurinam Airways viert 50 jaar vluchten tussen Suriname en Schiphol
Nieuws uit Nederland

Surinam Airways viert 50 jaar vluchten tussen Suriname en Schiphol

Surinam Airways viert 50 jaar vluchten tussen Paramaribo en Schiphol
Foto via Surinam Airways

Een bijzondere mijlpaal voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM): precies 50 jaar geleden landde het eerste SLM-toestel op Schiphol. Vandaag wordt dat jubileum gevierd met dankwoorden, hartjes en een flinke dosis trots — zowel in Paramaribo als in Amsterdam.

Op 2 november 1975 voerde de SLM haar eerste trans-Atlantische vlucht uit, in een van KLM gehuurde DC8-63 (registratie: PH-DEM). Het toestel werd in de eigen bedrijfskleuren gespoten en 25 november gedoopt, naar de datum van de aanstaande Surinaamse onafhankelijkheid later die maand.

In een feestelijke boodschap op sociale media bedankte SLM haar passagiers, partners, medewerkers en Schiphol voor ‘deze bijzondere reis’ van een halve eeuw. “Here’s to many more wonderful years together”, schreef de luchtvaartmaatschappij met champagne- en vliegtuig-emoji’s erbij.

“Ook Schiphol zelf liet van zich horen met een warme felicitatie: “Surinam Airways appreciation post! Happy to have had you on board for 50 years ❤️ Lobi Surinam Airways.

De luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam is al decennia lang een emotionele en culturele brug tussen Suriname en Nederland. Voor velen is de SLM-vlucht niet zomaar een reis, maar een stukje thuis in de lucht.

Met een halve eeuw achter de rug kijkt SLM optimistisch vooruit. De boodschap is duidelijk: op naar nog vele veilige vluchten, vol lobi en verbinding tussen beide landen.

BakkaNa Party

