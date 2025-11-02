SOL zwijgt over berichtgeving ontslag topman Mark Goede

Afgelopen maand maakten diverse media in Suriname bekend dat Mark Goede, Vice President Commercial Business Lines and South America Operations bij SOL, op staande voet zou zijn ontslagen.

Vandaag werd dit bericht ook nog bevestigd door de gerenommeerde Surinaamse krant Dagblad De West, die schreef dat Keerpunt uit verschillende bronnen zou hebben vernomen dat Goede per direct is ontslagen.

Opmerkelijk genoeg heeft SOL, dat het grootste onafhankelijke petroleumdistributiebedrijf is in het Caribisch gebied met activiteiten in 23 landen, zelf nog geen officieel bericht hierover naar buiten gebracht.

Goede kwam eerder dit jaar al in het nieuws naar aanleiding van een uitgebreid bericht over een klokkenluider, die melding zou hebben gemaakt van miljoenenfraude bij SOL. Dit zou volgens de melder van de misstanden gebeurd zijn via diverse kanalen waarbij zelf de Surinaamse overheid zou zijn benadeeld, multinationals betrokken zouden zijn, notarissen zouden hebben meegewerkt en een internationaal netwerk betrokken zou zijn.

De klokkenluider stuurde een document van 15 pagina’s naar de PG waarin hij aangaf dat Mark Goede de hoofdfiguur zou zijn in deze en dat hij witgewassen gelden via SOL Suriname overgemaakt zou hebben naar de Cayman Islands. Ook de namen van Miquel Mangal en Lothar Latour worden in de stukken genoemd.

In een verklaring daarna wees SOL Suriname de beschuldigingen met alle klem af en noemde de verspreide informatie ‘valse, lasterlijke en kwaadwillige claims die gericht zijn op het schaden van de reputatie van de heer Mark Goede en SOL-gelieerde entiteiten’.

Nu bijna vijf maanden later wordt het duidelijk dat Goede ontslagen is, maar heeft zijn werkgever formeel nog niets naar buiten gebracht. Zonder reactie van SOL blijven de precieze omstandigheden en motieven onduidelijk.

Intussen groeit de druk op het bedrijf om helderheid te verschaffen over de status van de voormalige topmanager en het verdere verloop binnen de organisatie.