Rafaël Holwijn gekroond tot Mr. Suriname 2025

Rafaël Holwijn is zaterdagavond in de Ballroom van hotel Torarica gekroond tot Mr. Suriname 2025 tijdens de Nationale Bodybuilding- en Fitnesskampioenschappen van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond.

Tijdens het kampioenschap, waar de beste atleten van het land hun krachten en fysiek toonden, wist Holwijn de jury te overtuigen met zijn indrukwekkende vorm, presentatie en spierdefinitie.

Marlon Henery eindigde als tweede, gevolgd door Melvin Tolud op de derde plaats. De vierde en vijfde posities gingen respectievelijk naar George Lionaar en Rayburn Haynes.

In andere categorieën werden eveneens sterke prestaties neergezet. Charelle Meyer werd uitgeroepen tot Bikini Fitness kampioen 2025, terwijl Melvin Tolud de titel van Masters Bodybuilding kampioen in de wacht sleepte.

Verder ging Philipus Vijf aan de haal met de titel Men’s Physique kampioen 2025 en werd George Lionaar bekroond tot Classic Physique kampioen 2025.

In de Bodybuilding B-klasse kwam Georgio Abiamofo als winnaar uit de bus, terwijl Solance Amatingram de titel van Wellness Bikini kampioen 2025 veroverde.