President Simons: “Mensen bij SOZAVO die gewoon grof geld stelen van arme mensen”

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO) heeft volgens president Jennifer Simons al 17 zaken van diefstal van financiële middelen onder de aandacht van de politie gebracht. Het staatshoofd hekelt het feit dat er mensen op SOZAVO zijn die rechtstreeks geld stelen dat bestemd is voor arme mensen.

“Ten tijde van het IMF-programma kregen we geld voor de sociale voorzieningen om de arme mensen te helpen. Maar wat we ontdekken is dat er gewoon grof gestolen wordt. En dat is wel heel erg teleurstellend. Want dat betekent dat er mensen zijn die rechtstreeks geld stelen van arme mensen en dat die mensen het niet krijgen.

De minister van Sociale Zaken heeft al 17 zaken naar de politie gestuurd”, zei het staatshoofd woensdagavond in het programma TAKI. Volgens Simons is deze zaak een puzzel om op te lossen, omdat er meerdere personen bij betrokken zijn. Zij is het eens met minister Diana Pokie dat er een heel conglomeraat is.

“Ik heb medelijden met haar. Maar we kunnen daarbij niet blijven staan. We moeten het oplossen. Maar zo eenvoudig is het niet, want het is vrij ingewikkeld. Komend jaar moet die zaak opgeschoond worden. We hebben met de IDB gesproken en ze hebben een heel mooi digitaal programma ontwikkeld. Dat willen we gaan invoeren om te zorgen dat het eerlijker toegaat, want je moet de mensen helpen”, stelde de president.

Volgens het staatshoofd komt er een aanbesteding voor het bestaande schoolbrodenproject. “Het vorige programma was met een uitzonderingsresolutie van de president. Nu gaan we in de eerste fase een aanbesteding houden voor de kinderen.

Maar volgend jaar ontwikkelen we een nieuw systeem waarbij je het decentraliseert en per district dingen gaat doen. Maar het moet goed voorbereid worden, transparant en netjes zijn. Dus je kunt het nu niet doen”, aldus de president.