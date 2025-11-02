Nederlandse Koninklijke Marechaussee schenkt modern docu-center aan Militaire Politie Suriname

De Surinaamse grensbewaking krijgt een technologische update. Op woensdag 22 oktober 2025 droeg de Nederlandse Koninklijke Marechaussee op de Johan Adolf Pengel International Airport een nieuw docu-center over aan het Korps Militaire Politie (KMP).

De officiële handeling werd verricht door luitenant-kolonel Eric van Assen namens de Koninklijke Marechaussee en in ontvangst genomen door de MP-commandant, luitenant-kolonel Roy Samuels (foto).

Het docu-center is een geavanceerd systeem voor het controleren van reisdocumenten en het opsporen van vervalsingen. Met deze apparatuur kunnen documenten sneller en betrouwbaarder worden beoordeeld, wat direct bijdraagt aan de veiligheid op de luchthaven.

De vervanging komt na jaren trouwe dienst van een ouder model dat eveneens door de Koninklijke Marechaussee was geschonken. Dat eerdere systeem, uit 2006, was inmiddels buiten gebruik geraakt. Het nieuwe apparaat neemt die rol over en tilt de werkwijze van de Immigratiedienst naar een hoger niveau qua snelheid en nauwkeurigheid.

“Deze schenking toont de hechte samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en het Korps Militaire Politie. Dankzij dit moderne systeem kunnen wij onze controles op een hoger niveau uitvoeren,” verklaarde luitenant-kolonel Samuels bij de overdracht.

De samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en het KMP bestaat al jaren en richt zich met name op grensbewaking en documentencontrole. De overdracht van het docu-center is de nieuwste stap binnen die relatie.

Met de ingebruikname van de nieuwe apparatuur wordt de operationele capaciteit van de Surinaamse grenscontrole verder versterkt. Dat betekent efficiëntere controles aan de poort en een steviger waarborg tegen documentfraude op het belangrijkste internationale vliegveld van het land.