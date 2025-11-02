HomeOnderwerpenJustitie en politieMan doet zich voor als agent bij aangifte diefstal auto met daarin...
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man doet zich voor als agent bij aangifte diefstal auto met daarin dienstwapen

-

0
Toyota Vitz

De politie in Suriname ontving zaterdagavond een melding van autodiefstal: een zwarte Toyota Vitz zou bij La Vigilantia, voor een Suribet-shop, zijn buitgemaakt.

De 23-jarige eigenaar Ronaldinio meldde zich vervolgens bij de politie van Paranam om aangifte te doen. Hij verklaarde politieman te zijn en dat zich in het gestolen voertuig een dienstwapen bevond.

Kort daarna raakte hij onwel en verloor het bewustzijn, waarna hij per ambulance werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit nader onderzoek bleek dat zijn verklaring onjuist was: de man is geen politieman en ook zijn bewering over een dienstwapen klopte niet.

De aangever blijkt werkzaam te zijn als corveeër bij de Surinaamse politie aan de Duisburglaan.

De politie van Paranam zet het onderzoek voort.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Geen speciale behandeling voor Leo Brunswijk: “Als je fout gaat, ga ik je niet beschermen” zegt Simons
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen