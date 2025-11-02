Man doet zich voor als agent bij aangifte diefstal auto met daarin dienstwapen

De politie in Suriname ontving zaterdagavond een melding van autodiefstal: een zwarte Toyota Vitz zou bij La Vigilantia, voor een Suribet-shop, zijn buitgemaakt.

De 23-jarige eigenaar Ronaldinio meldde zich vervolgens bij de politie van Paranam om aangifte te doen. Hij verklaarde politieman te zijn en dat zich in het gestolen voertuig een dienstwapen bevond.

Kort daarna raakte hij onwel en verloor het bewustzijn, waarna hij per ambulance werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit nader onderzoek bleek dat zijn verklaring onjuist was: de man is geen politieman en ook zijn bewering over een dienstwapen klopte niet.

De aangever blijkt werkzaam te zijn als corveeër bij de Surinaamse politie aan de Duisburglaan.

De politie van Paranam zet het onderzoek voort.