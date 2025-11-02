HomeOnderwerpenJustitie en politieMan (63) verdronken tijdens het zwemmen in kreek
Man (63) verdronken tijdens het zwemmen in kreek

brandende kaars RIP

De 63-jarige Krishna R. is vandaag verdronken tijdens het zwemmen in een kreek in het district Para.

Waterkant.Net verneemt dat de man samen met familie ter plaatse was. Op een gegeven moment was hij aan het zwemmen en verdween vervolgens onopgemerkt in de diepte.

Toen het slachtoffer na enige tijd niet meer werd gezien, werd een zoekactie gestart. Hij werd vervolgens uit het water gehaald, waarna familieleden eerste hulp verleenden.

De 63-jarige man werd daarna in een voertuig geplaatst en naar politiebureau Zanderij gebracht, waar een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst van het verplegend team werd geconstateerd dat de man geen teken van leven vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast, waarna het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf is afgevoerd naar een mortuarium.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

