JusPol-minister tegen rotte appels KPS: “Ik ga u wegjagen”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) heeft geen geduld om rotte appels binnen het Korps Politie Suriname (KPS) na tuchtmaatregelen weer te laten terugkeren in de politieorganisatie. Wanneer deze rotte appels gefilterd zijn uit het systeem, worden zij volgens hem direct weggejaagd.

“Je hebt een paar rotte appels en die zijn wij aan het filteren en weghalen. Bij mij ga je weg. Wanneer politiemannen denken dat ze dat systeem dat ze hebben gehad gaan onderhouden, maak een vals rapport, onnodig gebruikmaken van hun dienstwapen, politiegeweld en noem maar op. Wel, wanneer u wordt veroordeeld, krijgt u bij mij als minister geen degradatie of schorsing als tuchtmaatregel. Ik ga u wegjagen”, zei Monorath donderdagavond in het programma 8ter ’t Nieuws op STVS.

De bewindsman voerde aan dat de terugkeer van rotte appels na een tuchtmaatregel een van de problemen is binnen het systeem. Een voorbeeld daarvan is het recente geval in Nickerie waar de 33-jarige ondernemer Akash Jagroep is overleden na meerdere keren met een dienstwapen te zijn beschoten door de 35-jarige politieman Afzal I.

“Die persoon in kwestie had al een tuchtmaatregel gehad en toch heeft men hem twee jaar geleden in het korps gelaten. En dat kan niet. Kijk naar het noodlottige gevolg. We moeten leren van dingen die we niet goed hebben gedaan”, aldus de minister.

De drie recente cases waarin de politie betrokken is geweest, hebben de organisatie volgens hem enorme imagoschade opgeleverd. Het gaat hierbij om de verdwijning van in beslag genomen spullen bij de Narcoticabrigade, politiepost Munder en politiepost Keizerstraat. In al deze gevallen bleek dat niet de jonge politieambtenaren verantwoordelijk waren, maar juist de mensen die reeds geruime tijd in het korps zaten. Er komt daarom een landelijk mutatiebeleid.

Monorath benadrukte echter het niet eens te zijn met de stelling dat de politie corrupt is, omdat het dankzij de politie is dat er nog veiligheid in het land aanwezig is. “Want binnenlandse veiligheid, daar zorgt de politie voor in samenwerking met burgers. En niemand anders. Geen enkel ander ministerie”, aldus de minister.