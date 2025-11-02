Hengelaar ontdekt drijvend lijk in Surinamerivier

Een man was zondagmiddag samen met zijn familie aan het hengelen aan de Sir Winston Churchillweg, langs de Suriname rivier.

Plots werd zijn aandacht getrokken door een object dat op het water dreef.

Hij riep zijn zus erbij en ontdekte kort daarna dat het om een lijk ging. De politie werd meteen ingeschakeld, waarna agenten van Domburg ter plaatse kwamen voor onderzoek.

Het lijk werd uit het water geborgen en verkeerde al in een vergevorderde staat van ontbinding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijke overschot in beslag genomen voor obductie.