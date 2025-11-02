HomeOnderwerpenJustitie en politieHengelaar ontdekt drijvend lijk in Surinamerivier
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Hengelaar ontdekt drijvend lijk in Surinamerivier

-

0
Hengelaar ontdekt lijk in Surinamerivier
voorbeeld a.i. foto

Een man was zondagmiddag samen met zijn familie aan het hengelen aan de Sir Winston Churchillweg, langs de Suriname rivier.

Plots werd zijn aandacht getrokken door een object dat op het water dreef.

Hij riep zijn zus erbij en ontdekte kort daarna dat het om een lijk ging. De politie werd meteen ingeschakeld, waarna agenten van Domburg ter plaatse kwamen voor onderzoek.

Het lijk werd uit het water geborgen en verkeerde al in een vergevorderde staat van ontbinding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijke overschot in beslag genomen voor obductie.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
SOL zwijgt over berichtgeving ontslag topman Mark Goede
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen