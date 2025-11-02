Geen speciale behandeling voor Leo Brunswijk: “Als je fout gaat, ga ik je niet beschermen” zegt Simons

Alhoewel Leo Brunswijk, directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), de jongere broer is van coalitiepartner Ronnie Brunswijk, blijft president Jennifer Simons bij haar standpunt dat zij niemand gaat beschermen indien iemand zich schuldig maakt aan enige strafbare handelingen.

“Het speelt altijd een rol, maar niet 100%. We hebben iedereen gezegd… ik heb zelf mensen van mijn eigen partij gezegd: ‘als je fout gaat, dan ga ik je niet beschermen’. Dat geldt dan voor iedereen”, zei het staatshoofd woensdagavond in het programma TAKI.

Recent is het energiebedrijf door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) op de vingers getikt nadat er beslag werd gelegd op een grote partij bruinhartmasten. Volgens de controledienst gaat het om enkele duizend houten elektriciteitsmasten, waarvan de palen afkomstig zouden zijn van illegale houtkap.

Simons merkte op dat het onderzoek vanuit de SBB nog gaande is, waarna er zeker naar deze zaak zal worden gekeken. Zijzelf is niet belast met strafrechtelijke onderzoeken en laat dat in deze fase over aan degenen die daarmee belast zijn.

“We proberen constant stappen te zetten. Ik heb gezegd dat we niet alles in één keer kunnen omdraaien. Maar we blijven wel rustig doorgaan in de juiste richting”, aldus de president.

Bij het Parket van de procureur-generaal is er, aldus een eerder bericht van de nieuwssite SUN, ook een aangifte ingediend tegen Brunswijk, waarbij hij ervan beschuldigd wordt in zijn functie bij EBS overeenkomsten te hebben gesloten met NV Velka Vak Groep, een onderneming waarvan de directie en aandeelhouders volgens de aangifte familiebanden met hem onderhouden.

De contracten zouden zijn afgesloten zonder aanbesteding, in strijd met interne inkoopprocedures. Brunswijk zelf verwijst alle aantijgingen naar het rijk der fabelen.