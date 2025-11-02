Engeland: Meerdere mensen neergestoken in trein; twee verdachten aangehouden

In het Engelse Huntingdon nabij Cambridgeshire zijn zaterdagavond meerdere personen neergestoken in een trein. De Britse transportpolitie zette een grootschalige actie op touw nadat de trein was stilgezet op het station.

Gewapende agenten waren aanwezig en twee mannen zijn aangehouden na noodmeldingen rond 19.39 uur GMT.

Meer dan dertig politieagenten en meerdere ambulanceteams rukten uit. Volgens de ambulancedienst zijn meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Ook critical-careteams, waaronder de East Anglian Air Ambulance en de Essex & Herts Air Ambulance, werden ingezet.

Over het exacte aantal gewonden en de aard van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

Rond het station was een forse politieaanwezigheid zichtbaar, met beelden op sociale media van rennende gewapende agenten op het perron. De A1307 richting het centrum van Huntingdon werd afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven.

Het onderzoek is gaande. De politie houdt rekening met meerdere slachtoffers en blijft ter plaatse om de situatie te stabiliseren en het spoor van sporenonderzoek te voorzien.