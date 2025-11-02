57-jarige bromfietser rijdt buurtbewoner aan schiet hem daarna in de borst

Een man met een schotwond in de borst meldde zich in de nacht van vrijdag 31 oktober op zaterdag 1 november bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Het ziekenhuis schakelde direct de politie in.

Het slachtoffer verklaarde dat hij tussen 02.00 en 02.30 uur aan de verlengde Keizerstraat, ter hoogte van de begraafplaats, werd aangereden door een bromfietser. Volgens de man was de bestuurder een buurtgenoot, bijgenaamd ‘Frico’.

Terwijl het slachtoffer probeerde op te staan, trok de bestuurder een vuurwapen en loste een schot, dat de man in de borst trof. De schutter ging er daarna vandoor op zijn bromfiets.

Het slachtoffer gaf aan dat er geen ruzie aan de schietpartij voorafging en dat hij de verdachte slechts uit de buurt kent.

Na intensief speurwerk en analyse hielden leden van Kapitale Delicten (KD) de 57-jarige verdachte Kisoor D. aan, na het uitwerken van informatie van Sigma. De man wordt aangewezen als de schutter.

De Surinaamse politie heeft het vermoedelijke schietwapen inmiddels teruggevonden. Het verhoor van de verdachte wordt voortgezet. Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is niets naders bekendgemaakt.