HomeOnderwerpenJustitie en politie57-jarige bromfietser rijdt buurtbewoner aan schiet hem daarna in de borst
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

57-jarige bromfietser rijdt buurtbewoner aan schiet hem daarna in de borst

-

1
bromfiets

Een man met een schotwond in de borst meldde zich in de nacht van vrijdag 31 oktober op zaterdag 1 november bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Het ziekenhuis schakelde direct de politie in.

Het slachtoffer verklaarde dat hij tussen 02.00 en 02.30 uur aan de verlengde Keizerstraat, ter hoogte van de begraafplaats, werd aangereden door een bromfietser. Volgens de man was de bestuurder een buurtgenoot, bijgenaamd ‘Frico’.

Terwijl het slachtoffer probeerde op te staan, trok de bestuurder een vuurwapen en loste een schot, dat de man in de borst trof. De schutter ging er daarna vandoor op zijn bromfiets.

Het slachtoffer gaf aan dat er geen ruzie aan de schietpartij voorafging en dat hij de verdachte slechts uit de buurt kent.

Na intensief speurwerk en analyse hielden leden van Kapitale Delicten (KD) de 57-jarige verdachte Kisoor D. aan, na het uitwerken van informatie van Sigma. De man wordt aangewezen als de schutter.

De Surinaamse politie heeft het vermoedelijke schietwapen inmiddels teruggevonden. Het verhoor van de verdachte wordt voortgezet. Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is niets naders bekendgemaakt.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Engeland: Meerdere mensen neergestoken in trein; twee verdachten aangehouden
Volgend artikel
Volkswagen GTI in Kropkoolstraat vermoedelijk in brand gestoken
RELATED ARTICLES
1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen