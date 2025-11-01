HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouwelijke arrestant in roofmoord Hermelijn ontsnapt uit vrouwencellenhuis Geyersvlijt
Vrouwelijke arrestant in roofmoord Hermelijn ontsnapt uit vrouwencellenhuis Geyersvlijt

De 20-jarige arrestante Megory Pansa is afgelopen nacht uit het vrouwencellenhuis van politie Geyersvlijt in Suriname ontvlucht.

Megory was ingesloten in verband met de roofmoord op Diego Hermelijn. Het slachtoffer werd op plantage Overtoom in het district Para om het leven gebracht.

In verband met het onderzoek werden in augustus twee vrouwen aangehouden, onder wie Megory.

De omstandigheden waaronder de vrouw wist te ontsnappen, worden momenteel onderzocht. De politie is bezig met haar wederaanhouding. De ontvluchting werd ontdekt bij de dienstovername.

