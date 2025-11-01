VIDEO: Bestuurder Mark X slaat over de kop en is daarna spoorloos

HomeOnderwerpenJustitie en politieVIDEO: Bestuurder Mark X slaat over de kop en is daarna spoorloos
Automobilist slaat over de kop en is daarna spoorloos
Beeld: screenshot uit filmpje gedeeld op Facebook

Een automobilist is donderdag in een goot aan de Welgedacht A-weg in Suriname terechtgekomen, nadat hij de controle over het stuur heeft verloren. Het geval werd gefilmd door een medeweggebruiker (onder).

Volgens de Surinaamse politie reed de automobilist vanuit de Welgedacht A-weg in de richting van Koewarasan. Ter hoogte van de kruising met de Courgetteweg verloor hij vanwege de hoge snelheid de controle over het stuur, waarna het voertuig in de goot belandde.

De politie van Santo Boma ging na de melding ter plaatse. Bij aankomst bleek de bestuurder spoorloos te zijn; hij had de plaats van delict verlaten en het voertuig achtergelaten.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de autobestuurder niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs.

Vermoedelijk gaat het om een snelle Toyota Mark X. De politie heeft de auto in beslag genomen voor nader onderzoek en herkeuring.

Filmpje:

Facebook filmpje – maker onbekend

