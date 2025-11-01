Van Samson: “We moeten eens verantwoordelijkheid nemen voor wat wij met elkaar hebben gedaan”

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson moeten Surinamers ophouden om Nederland als voormalige kolonisator steeds de schuld te geven voor alles dat in de afgelopen jaren mis is gegaan in Suriname. In het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid is het volgens hem goed dat Surinamers aan zelfreflectie doen en meer verantwoordelijkheid gaan nemen.

“Ik denk dat wij een volwassen relatie moeten hebben met Nederland. Het slavernijverleden en de mensen die dat tot prioriteit maken of mensen die de rol van Nederland in een heleboel zaken bespreekbaar willen maken… laten we even eerlijk zijn. We moeten eens verantwoordelijkheid nemen voor wat wij met elkaar hebben gedaan. We moeten niet de witte man de schuld geven voor alles”, zei Van Samson in een interview op TBN.

De politicus voerde aan dat Surinamers op 25 november 1975 zelf besloten hebben om zelfstandig te zijn door onafhankelijk te worden van Nederland. Vanaf dat moment zijn het dan Surinamers die verantwoordelijk zijn voor het land. Ook de staatsgreep op 25 februari 1980 is volgens hem door Surinamers gepleegd en niet georkestreerd door Nederland. Hetzelfde geldt ook voor de decembermoorden op 8 december 1982.

“Want anders wil dat zeggen dat we hier helden hebben gemaakt van mensen die hier een missie van Nederland hebben uitgevoerd. Wat voor helden zijn dat dan?”, aldus de VHP’er. Het probleem volgens hem was echter dat Suriname in 1975 onafhankelijk werd onder leiding van ambtenaren en geen mensen met inzicht.

“En ik vind het niet volwassen om maar steeds Nederland voor alles verantwoordelijk te willen houden. Wanneer we praten over hoe de ontwikkelingsmiddelen besteed zijn. Hoe en door wie zijn deze middelen besteed? Hadden we toen mensen in de leiding van het land die voor zichzelf iets over de economie van het land wisten? We hebben het land onafhankelijk gemaakt onder leiding van ambtenaren en geen mensen met inzicht over hoe ze zichzelf rijk konden maken met de middelen van het land.

Als je projecten gaat uitvoeren… had je ingenieurs om ze uit te voeren? Had je mensen op waterbouw, wegenbouw en constructiebouw op Surinaams niveau, gelijkgesteld aan dat van het buitenland, om dat hier uit te kunnen voeren?

Dus wanneer we steeds maar blijven zoeken naar argumenten om te zeggen dat Nederland de ontwikkeling van Suriname heeft gesaboteerd, dan is dat, op zijn zachtst gezegd, mensen die geen verantwoordelijkheid durven te nemen voor het eigen handelen”, aldus Van Samson.