Politie vermoedt dat verdachten in moordzaak naar Suriname zijn gevlucht en deelt foto’s

De politie in Nederland heeft foto’s gedeeld van twee personen, die betrokken zouden zijn bij de gewelddadige dood van de 41-jarige Sherwin Peterhof uit Suriname.

Omdat het onderzoeksteam het sterke vermoeden heeft dat de verdachten na de dood van Sherwin naar Suriname zijn gevlucht, heeft het Openbaar Ministerie besloten de namen en foto’s van deze personen vrij te geven.

Het gaat om de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 42-jarige Claimond Maes uit Rotterdam (foto).

Het lichaam van de 41-jarige Sherwin Peterhof werd vrijdag 15 augustus gevonden in een maisveld net over de grens bij de Belgische plaats Meer. Drie dagen eerder had een vriend hem als vermist opgegeven.

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Vermoedelijk heeft in deze woning een misdrijf plaatsgevonden.

In het onderzoek zijn inmiddels vijf personen aangehouden. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie in Nederland looft in totaal 15.000 euro beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten.