Politie stopt zigzaggende autobestuurder; zegt fles Ousadia gedronken te hebben

De politie van Santo Boma heeft op vrijdag 31 oktober rond 04.30 uur een autobestuurder aangehouden die zigzaggend over de Indira Gandhiweg reed.

De man, P.G., werd ter hoogte van de Vredeslustweg 2 staande gehouden, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij een fles Ousadia had gedronken. Daarnaast werd geconstateerd dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs.

De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Santo Boma. Het onderzoek duurt voort.