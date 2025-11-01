HomeOnderwerpenJustitie en politieOntvluchte arrestante binnen enkele uren weer aangehouden
Ontvluchte arrestante binnen enkele uren weer aangehouden

De 20-jarige arrestante Megory Pansa, die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapte uit het cellenhuis van politie Geyersvlijt, is na enkele uren weer aangehouden.

Ze werd door leden van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) in de kraag gevat aan de Drambrandersgracht in Suriname.

Volgens berichten probeerde de arrestante in een taxi bij Albina Taxi te stappen, maar werd zij door de politie in de kraag gevat.

Ze is inmiddels overgebracht naar politie Geyersvlijt, waar ze opnieuw zal worden opgesloten.

