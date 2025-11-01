Mulo Von Freyburg ontvangt gerenoveerd meubilair van commissariaat Saramacca

Mulo Von Freyburg in het ressort Tijgerkreek heeft vrijdag 50 tafels en 67 stoelen in ontvangst genomen die volledig zijn gerenoveerd met ondersteuning van het commissariaat Saramacca.

De benodigde materialen voor de renovatie werden beschikbaar gesteld door schoolhoofd Margriet Amatali. De werkzaamheden zijn vervolgens uitgevoerd door de afdeling Civiele Technische Dienst (C.T.D.) van het commissariaat.

Het schoolhoofd en het personeel hebben hun dank en waardering uitgesproken aan districtscommissaris Aniel Ramautar en de medewerkers van de C.T.D. voor hun betrokkenheid en inzet bij het opknappen van het meubilair.

Volgens Amatali draagt de renovatie bij aan een aangenamere leeromgeving voor de leerlingen en een betere werksfeer voor het onderwijzend personeel.