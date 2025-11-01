Kind speelt met aansteker; woning aan Rufferweg volledig uitgebrand

Een laagbouwwoning van hout aan de Rufferweg in Suriname is vrijdag volledig in vlammen opgegaan. Het huis, circa 7 bij 8 meter, brandde samen met de volledige inboedel tot de grond toe af.

Volgens eerste informatie ontstond de brand toen de 5-jarige kleinzoon van de eigenaar met een aansteker speelde.

Het matras waarop de jongen lag vatte vlam, waarna het vuur zich razendsnel door de woning verspreidde. Er raakten gelukkig geen personen gewond, meldt brandweerwoordvoerder Olton Pinas aan de redactie van Waterkant.Net.

De woning was niet tegen brand verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van het Surinaamse energiebedrijf EBS en het waternet van de SWM.