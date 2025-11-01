Inzittenden Vitz lossen schoten bij woning aan de Goedverwachting

In de nacht van donderdag op vrijdag 31 oktober zijn aan de Goedeverwachtingweg in Suriname schoten gelost vanuit een blauwe Toyota Vitz.

De 22-jarige aangever, J.S., deed hiervan melding bij de Surinaamse politie.

Volgens zijn verklaring keerde het voertuig plotseling in een inrit in dezelfde straat, waarna vanuit de auto twee schoten werden afgevuurd. Vervolgens reed de wagen met hoge snelheid weg.

Er raakten niemand gewond. Ter plaatse trof de opgeroepen politie twee hulzen aan; deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie van Santodorp leidt het onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.