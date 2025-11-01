Hakrinbank doneert 2 miljoen SRD aan viering 50 jaar onafhankelijkheid Suriname

De Hakrinbank heeft in het kader van haar 90-jarig bestaan 2 miljoen SRD, gelijk aan ongeveer USD 50.000, gedoneerd voor de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.

De donatie werd op vrijdag 31 oktober overhandigd aan de Srefidensi Commissie. De cheque werd symbolisch in ontvangst genomen door commissievoorzitter Klebert Drenthe.

Volgens Claire Wydh, onderdirecteur Commercie van de Hakrinbank, markeert 50 jaar Srefidensi een belangrijk historisch moment. “Vijftig jaar onafhankelijkheid is een mijlpaal die symbool staat voor groei, veerkracht en nationale trots. De Hakrinbank bestaat in 2026 90 jaar en draagt al decennialang bij aan de economische ontwikkeling van Suriname.”

“Met deze bijdrage, die overeenkomt met USD 50.000, willen wij onze verbondenheid tonen met deze historische viering”, aldus Wijdh.

De Hakrinbank heeft heel specifiek aangegeven waaraan de donatie besteed zal worden. Het grootste deel van de schenking wordt gebruikt voor de productie van een officiële Srefidensi-teamsong ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, inclusief een bijbehorende videoclip.

Het resterende bedrag zal worden ingezet voor kleinere ondersteunende projecten, zoals de organisatie van de Srefidensi-loop en andere activiteiten binnen het Surinaamse herdenkingsprogramma.

Drenthe toonde zich dankbaar namens de organisatie en benadrukte dat de bijdrage een betekenisvolle bestemming zal krijgen. “Wij willen de Hakrinbank hartelijk danken voor dit gebaar. Vijftig jaar onafhankelijkheid is niet alleen een moment van feest, maar ook van reflectie op onze gezamenlijke vooruitgang.”