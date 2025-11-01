Drie leerlingen flauwgevallen tijdens gymnastrade-oefeningen: Srefidensi Commissie treft maatregelen voor beter verloop

Drie leerlingen zijn donderdag 30 oktober flauwgevallen tijdens de gymnastrade-oefeningen in het André Kamperveen Stadion. Zij kregen daarbij medische hulp van militair medisch personeel en maakten het daarna weer goed, zegt een leerkracht aan Waterkant.Net. Naar haar zeggen heeft de hitte zijn tol geëist bij het drietal.

De Srefidensi Commissie heeft naar aanleiding van het incident extra maatregelen getroffen om de gang van de komende oefendagen beter te laten verlopen. In een verklaring biedt de commissie haar oprechte verontschuldigingen aan voor de ongemakken die leerlingen, leerkrachten en ouders hebben ondervonden.

“We erkennen de tekortkomingen in de organisatie en nemen de verantwoordelijkheid om deze snel en effectief aan te pakken. Ons doel is dat alle kinderen zich weer goed voelen en met enthousiasme kunnen deelnemen aan deze bijzondere sportieve voorbereidingen,” zegt de Commissie 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.

Om de veiligheid en het welzijn van de leerlingen te waarborgen, wordt de bezetting van EHBO’ers en begeleiders uitgebreid. Daarnaast zullen vanuit de scholen extra leerkrachten meelopen tijdens de oefeningen.

Het Politie Opleidingscentrum heeft voor de tweede oefendag (vrijdag) toiletten beschikbaar gesteld, terwijl vanaf vandaag structureel acht tot tien sanitaire voorzieningen worden geplaatst.

Ook de waterdistributie wordt verbeterd. Iedere leerling zal voortaan een fles water ontvangen, en de verdeling daarvan zal overzichtelijker en praktischer verlopen. Ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen een pet of ander hoofddeksel dragen ter bescherming tegen de zon, en indien mogelijk extra eten, drinken en een reservefles water mee te geven.

De commissie benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om de situatie te normaliseren. “Laten we samen de geest van Srefidensi voelen en verdergaan in eenheid, vertrouwen en trots voor onze jeugd,” besluit de verklaring.