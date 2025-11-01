HomeOnderwerpenJustitie en politieBrand in loods van bedrijf Haukes aan de Martin Luther Kingweg
Brand in loods van bedrijf Haukes aan de Martin Luther Kingweg

Brand in loods van bedrijf aan de Martin Luther Kingweg
Foto via Korps Politie Suriname

De Surinaamse brandweer is zaterdagavond met veel materiaal uitgerukt voor een brand in een loods aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een uitslaande brand in een magazijn van het bedrijf Haukes. Volgens de eerste berichten zijn daar ammoniak en andere gevaarlijke chemicaliën opgeslagen.

Op het moment van schrijven is de brandweer op locatie bezig om het vuur onder controle te krijgen.

Politiewoordvoerder Michel Elskamp bevestigt het geval aan de redactie van Waterkant.Net en doet een beroep op de gemeenschap zich niet te begeven naar de locatie oftewel de directe omgeving zoveel als mogelijk te vermijden, omdat er giftige gassen kunnen vrijkomen.

Nadere informatie volgt als er meer bekend is.

UPDATE – de brandweer had het vuur snel onder controle

Vorig artikel
Kenny B viert vandaag 64ste verjaardag
