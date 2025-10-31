Suriname traint 15 ambtenaren op hoog niveau in strijd tegen identiteits- en documentfraude

Vijftien overheidsfunctionarissen hebben deze week in Paramaribo een gevorderde opleiding documentbeveiliging afgerond. De cursus, georganiseerd door het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Documenten Herkenning Expertise Unit Suriname (DHEUS) van het Korps Militaire Politie (KMP), liep van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober 2025.

De groep bestond uit medewerkers van KMP, Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), het Korps Politie Suriname (KPS) en het Algemeen Pensioenfonds (APF). Doel: het herkennen van identiteits- en documentfraude aanscherpen, van paspoorten en ID’s tot de bredere keten waarin documenten identiteit bevestigen.

Volgens luitenant-kolonel Roy Samuels, commandant van het KMP, is dit geen eenmalige inspanning maar het begin van een doorlopend opleidingsprogramma. Hij benadrukte dat de deelnemers nu op hun eigen werkterrein beter kunnen presteren en kondigde aan dat er verdere trainingsronden op hoger niveau volgen.

Samuels schetste een duidelijke ambitie: DHEUS uitbouwen tot nationaal én regionaal opleidingsinstituut voor documentencontrole en documentherkenning. Suriname moet volgens hem de plek worden waar Caricom-landen hun professionals naartoe sturen voor scholing. De ingezette “trein” stopt niet, stelde hij, omdat dit innovatie en veiligheid in het landsbelang bevordert.

Ook aan Nederlandse zijde is het draagvlak stevig. Luitenant-kolonel Erik van Assen, hoofd van het ECID, onderstreepte dat identiteitsfraude niet alleen op luchthavens of bij paspoortuitgifte speelt, maar overal waar documenten de basis vormen voor wie iemand zegt te zijn. Precies daarom is, aldus Van Assen, structurele kennisopbouw en monitoring essentieel.

Het ECID blijft het KMP inhoudelijk ondersteunen om het thema op niveau te houden en verder te professionaliseren. De inzet: voortdurend sponsoren, meedenken en bijsturen zodat procedures, vaardigheden en controles meegroeien met de methodes van fraudeurs.

Met deze voltooiing van de Document Security Course – Advanced Level zet Suriname een concrete stap in de versterking van de nationale en regionale weerbaarheid tegen identiteits- en documentfraude. De verwachting is dat vervolgtrainingen de komende periode sneller, breder en dieper worden uitgerold.