Surinaamse MMA-vechter Mettendaf verliest debuutpartij bij Dirty Boxing Championship

gevecht Mettendaf en Stewart

De Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo ‘The Joshua Warrior’ Mettendaf heeft donderdagavond 30 oktober zijn debuutpartij bij het Dirty Boxing Championship (DBX) 4 in Nashville, Tennessee (VS) verloren.

Mettendaf moest in de middengewichtdivisie zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse vechter Andrew Stewart, die met duidelijk overwicht de overwinning behaalde via unanieme jurybeslissing.

‘The Joshua Warrior’ is de tweede vechter van Suriname die zich bij deze toonaangevende organisatie heeft aangesloten, na ‘Bigi Boy’, die op 30 augustus de zwaargewichttitel veroverde.

