President Simons opgenomen in top 100 van ’s werelds meest klimaatinvloedrijke leiders

President Jennifer Simons van Suriname is door Time Magazine opgenomen in de top 100 van ’s werelds meest klimaatinvloedrijke leiders. De erkenning volgt enkele maanden na haar aantreden als de eerste vrouwelijke president van het land, in juli 2025.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift heeft Simons zich sinds haar inauguratie krachtig uitgesproken voor milieubescherming en de rechten van inheemse volken – thema’s die cruciaal zijn voor Suriname, als een van de drie landen ter wereld die meer koolstofdioxide absorberen dan uitstoten.

De Surinaamse president maakte direct werk van haar beloften. Ze verklaarde de erkenning van inheemse en tribale landrechten tot topprioriteit van haar regering, beloofde lang uitgestelde beschermingswetten aan te nemen en ongeoorloofde grondverkopen te stoppen.

In augustus kondigde zij een moratorium af op nieuwe grootschalige houtkapvergunningen en startte een nationale bosinventarisatie. Een maand later overlegde ze met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden om het proces van erkenning van voorouderlijke gronden te versnellen.

“Duurzaamheid mag niet alleen gaan over het verminderen van uitstoot. Het betekent ook het beschermen van ecosystemen die het klimaat reguleren, en het ondersteunen van de gemeenschappen die er zorg voor dragen,” aldus het staatshoofd van Suriname. Die visie vormt de basis van haar streven om gemeenschapsgeleide bosbescherming tot een kernstrategie van nationale ontwikkeling te maken.

Simons haar bijzondere aandacht gaat uit naar tropische veengebieden en mangroven, die volgens haar “tien keer meer koolstof per hectare opslaan dan hooglandbossen, maar in rap tempo verdwijnen zonder voldoende internationale steun.”

Tijdens internationale klimaattoppen in 2025 verdedigde Simons Surinames inzet om meer dan 90 procent bosbedekking te behouden. Haar boodschap aan wereldleiders was duidelijk: “We raken misschien door onze excuses heen, maar niet door onze oplossingen.”

Het staatshoofd van Suriname riep de grote economieën op om subsidies voor fossiele brandstoffen te heroriënteren naar de bescherming van bossen, wetlands en biodiversiteit, en naar het versterken van inheemse gemeenschappen.

Op de vraag wat haar hoop geeft, wees de Surinaamse president op lokale bewegingen die bewijzen “dat ontwikkeling en zorg voor de planeet hand in hand kunnen gaan.” Ze besloot met de woorden: “De geschiedenis zal ons niet beoordelen op wat we van plan waren, maar op wat we moedig genoeg waren om te doen.”