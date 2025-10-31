President Simons: “De pg kan ik niet zomaar ontslaan”

President Jennifer Simons vindt het goed dat zij procureur-generaal Garcia Paragsingh niet zomaar kan ontslaan. “De pg kan ik niet zomaar ontslaan. Gelukkig ook, want dan zou je dat altijd kunnen hebben.

Maar aan de andere kant is de pg de vertegenwoordiger van de Staat, dus moet de Staat de pg ook zonder te veel barrières kunnen benoemen. En we moeten kijken hoe het Openbaar Ministerie in Suriname verder kan worden versterkt door gewoon meer mensen”, zei het staatshoofd woensdagavond in het programma TAKI.

De Algemene Belangen Organisatie Suriname (ABOS) onder leiding van Martin Atencio heeft eerder deze maand bij De Nationale Assemblée (DNA) een petitie ingediend waarin op grond van artikel 142 lid 2 van de Grondwet het onmiddellijke ontslag wordt geëist van pg Paragsingh. ABOS vindt dat er sprake is van toerekenbare achteloosheid en plichtsverzuim in de grondwettelijke uitvoering van haar ambt.

In het interview voerde het staatshoofd aan dat het belangrijk is om te kijken naar hoe het OM als vervolgingsapparaat verder kan worden versterkt. Hierdoor zullen die dingen die fout gaan ook werkelijk worden aangepakt.

Simons merkte op dat er ook gekeken wordt naar versterking van de rechterlijke macht. Er zijn gesprekken gevoerd met de president van het Hof van Justitie om te gaan richting een derde hogere beroepsinstantie waar mensen in cassatie kunnen gaan tegen uitspraken van het Hof. Zij is blij dat de Hof-president ook dezelfde mening is toegedaan.

“Dus we zijn begonnen te praten over hoe we dat gaan regelen. Wij hebben het ook gehad over de versterking en verbreding van verschillende vormen van rechtspraak die nog onvoldoende ontwikkeld zijn”, aldus de politica.

Rechtsgeleerde mr. Hugo Fernandes Mendes fileerde in een eerder interview deze politieke roep om vertrek van de pg. “Eisen om de pg te laten aftreden horen niet thuis in een democratie,” stelde hij. Volgens hem is de recente discussie mede aangezwengeld door een memorandum van inheemse organisaties.

Hij zegt hun frustratie te begrijpen over grondenrechten en aantasting van het leefgebied (concessies, houtkap), maar dat is een politieke opdracht: regeringen moeten daar eindelijk oplossingen voor bieden. De pg onderzoekt en vervolgt enkel strafbare feiten; dat is zijn of haar grondwettelijke taak.