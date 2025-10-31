Politie gaat hard optreden tegen lawaaioverlast in woonwijken

HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie gaat hard optreden tegen lawaaioverlast in woonwijken
Het Korps Politie Suriname (KPS) grijpt strenger in tegen aanhoudende geluidsoverlast. Dagelijks komen meldingen binnen over te harde muziek en ander storend lawaai, vooral in woonwijken. Dat verstoort de openbare rust en is in strijd met de wet, benadrukt de politie.

Na overleg tussen minister van Justitie en Politie Harish Monorath, procureur-generaal G. Pragsingh en de KPS-korpsleiding treedt de politie voortaan daadkrachtig handhavend op.

Wat betekent dit concreet?

  • Bij (herhaalde) overtredingen past de politie de wet strikt toe.
  • Geluidsapparatuur waarmee de overlast wordt veroorzaakt, zoals boxen, kan in beslag worden genomen.
  • Overtreders riskeren verdere maatregelen volgens de wettelijke regels.

De politie doet een dringend beroep op de samenleving om het storende gedrag te stoppen en de nachtrust en leefbaarheid in buurten te respecteren.

