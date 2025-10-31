Overleden bromfietsbestuurster kwam op rijhelft van tegenligger terecht

HomeOnderwerpenJustitie en politieOverleden bromfietsbestuurster kwam op rijhelft van tegenligger terecht
De vrouw die donderdagochtend om het leven kwam bij een aanrijding tussen twee bromfietsen aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is de 34-jarige bromfietsbestuurster Shafieda Sewbalak.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat de bestuurster over het rijwielpad langs voornoemde weg reed. Zij kwam uit de richting van Latour en reed in de richting van Paranam.

Uit de tegengestelde richting kwam de 30-jarige bromfietser J.K. Ter hoogte van EBS-mast S205 is de bestuurster om nog onbekende reden op de rijhelft van haar tegenligger beland, met als gevolg een zware botsing met voor de vrouw een noodlottige afloop.

De politie van bureau Houttuin kreeg in de ochtend een melding van een aanrijding tussen twee bromfietsen aan de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van Surmac, en begaf zich ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst vertoonde de bestuurster geen tekenen van leven meer; een arts stelde officieel het overlijden vast.

De andere bestuurder, die zware verwondingen opliep, is voor medische behandeling per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Beide bromfietsen raakten licht beschadigd en zijn door een sleepdienst afgevoerd. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot van Sewbalak overgedragen aan de nabestaanden.

Identiteit van verkeersdode Martin Luther Kingweg bekend gemaakt
Foto via Korps Politie Suriname.

