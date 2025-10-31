HomeOnderwerpenJustitie en politieNieuwe directeur SZF doet aangifte na poging sabotage dienstvoertuig
Nieuwe directeur SZF doet aangifte na poging sabotage dienstvoertuig

Nieuwe directeur SZF doet aangifte na poging sabotage dienstvoertuig

Bij de politie van Santodorp is deze week door de onlangs aangestelde directeur van Stichting Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) aangifte gedaan van poging tot moord en doodslag. Aanleiding hiervoor is dat in een SZF dienstauto ernstige onregelmatigheden zijn ontdekt.

Volgens ingewonnen informatie trof men in het voertuig onder meer droge bladeren, plastic materialen en papier aan, verborgen in een vuilniszak in de motorkamer (foto). De combinatie van deze brandbare zaken wekt het vermoeden dat er sprake is van sabotage, met als doel dat het voertuig door oververhitting in brand zou vliegen of zelfs ontploffen.

Het voertuig, dat door het SZF werd gebruikt voor dienstverrichtingen, is na de ontdekking onmiddellijk buiten gebruik gesteld. Er is een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze verdachte handelingen en wat het motief erachter kan zijn.

Vermoed wordt dat de huidige algemeen directeur van het SZF, dokter Rudra Oemraw, op sporen is gestuit van grootschalige fraude die in de miljoenen loopt. Het vermoeden bestaat dat men tracht hem het zwijgen op te leggen om verder onderzoek te verhinderen. Daarbij zouden belangrijke stukken uit dossiers van leveranciers zijn verdwenen, wat binnen de huidige directie tot grote zorgen en vraagtekens heeft geleid.

Voorts wordt vernomen dat Oemraw bedreigd is door een voormalig directielid en tevens ex-voorzitter van het bestuur. De redactie van Waterkant.Net maakte contact met de directeur van SZF, Oemraw die aangaf dat hij de veiligheid van hem en zijn woning heeft opgevoerd. Er is gedreigd criminelen op hem af te sturen indien hij doorgaat met het blootleggen van de vermoedelijke fraude.

Sinds zijn aantreden heeft Oemraw diverse omstreden transacties en aankopen van dienstvoertuigen door de voormalige directie stopgezet. Daarmee, zo stellen bronnen binnen het SZF, heeft hij aangetoond de strijd tegen corruptie serieus aan te gaan en de belangen van de staat te beschermen.

