Maureen Nibte viert vandaag 57ste verjaardag

De bekende Surinaamse advocaat Maureen Nibte viert vandaag haar 57ste verjaardag.

Nibte behaalde in het jaar 2000 haar mastertitel in de rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en begon haar loopbaan als beleidsmedewerker bij het ministerie van Arbeid, afdeling Wetgeving. Later vervulde zij jarenlang de functie van hoofd Bedrijfsvergunningen bij het toenmalige ministerie van Handel en Industrie.

De advocaat, die op 13 december 2013 werd toegelaten tot de balie bij het Hof van Justitie, heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden door haar inzet en strijdvaardigheid voor personen in detentie.

Ter gelegenheid van haar geboortedag kiest Nibte voor een ingetogen viering. “Vandaag zal ik mijn geboortedag in alle rust herdenken,” zegt de advocaat aan Waterkant.Net.

Haar verjaardag staat ook in het teken van delen met de gemeenschap. Zo trakteerde zij de pupillen van Opa Doelie op een feestelijke maaltijd en zorgde zij voor een leuke dag voor de leerlingen van O.S. Ephraimszegen, de school waar buurtkinderen van haar naartoe gaan.

In een boodschap aan de gemeenschap zegt Nibte dankbaar te zijn voor het leven, haar gezin en de mensen die haar dagelijks inspireren. Zij benadrukt dat de samenleving meer naar elkaar moet omzien, vooral naar degenen die het moeilijk hebben.

Nibte roept op om elkaar te blijven inspireren, te ondersteunen en het goede voorbeeld te geven aan de jongere generatie.