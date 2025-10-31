HomeOnderwerpenEntertainment‘In Me Soul’ van Psycho passeert vier miljoen views op YouTube
Psycho heeft met het nummer In Me Soul wederom een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van zijn hit is momenteel al meer dan vier miljoen keer bekeken op YouTube.

In Me Soul stond na de release in juni 2023 op nummer 1 bij verschillende radiostations in Suriname. Het nummer is ook in Nederland en België bekend. De videoclip haalde de 1 miljoenste view binnen drie maanden.

Psycho, artiestennaam van Gerbon Jasenie, is een Surinaams dancehallzanger. Hij passeerde in 2020 als eerste artiest de grens van 1 miljoen views op TrackDrip met zijn album Succes. Hij is in korte tijd razend populair geworden.

Het YouTube-kanaal van de artiest, maadnbadpsy, is in 2023 in aanmerking gekomen voor de Silver Play Button na het behalen van 100.000 abonnees.

De videoclip van In Me Soul is hieronder te zien.

