Hooghart gelooft niet in onafhankelijkheid Suriname

Alhoewel Suriname op 25 november een grootse viering houdt in verband met 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid, gelooft vakbondsleider en oud-NDP-parlementariër Ronald Hooghart niet in de onafhankelijkheid.

Indien hij de Nederlandse koning Willem-Alexander begin december tijdens zijn staatsbezoek in Suriname ziet, dan zal Hooghart hem zeggen om het gelijkheidsbeginsel toe te passen.

“We heten 50 jaar onafhankelijk te zijn straks, maar ik geloof niet in die onafhankelijkheid. West-Europa en Amerika heersen nog steeds over ons”, zei Hooghart tegenover D-TV Express.

De politicus voerde aan dat toen zijn voorouders als slaven naar Suriname werden gebracht, zij aan een ketting werden gebonden en nauwelijks eten kregen. “Ze moesten alleen werken en moesten zweepslagen incasseren. Velen werden gedood en anderen hun handen en borsten werden afgehakt.

Den wit’ mang no wani unu sab san den du. Heb je gezien hoeveel historie ze ergens verscholen hebben. Kijk de genocides die ze overal gepleegd hebben”, stelde hij.

In december vorig jaar uitte Hooghart ook zijn misnoegen over Nederland na de dood van de toen voortvluchtige oud-president Desi Bouterse. De vakbondsleider stelde dat de dood van Bouterse de schuld is van toenmalige Surinaamse president Chan Santokhi en Nederland.

“Na Chan nanga Holland kiri a kill. Onze grootste leiders worden gestoord en verstoord door de houding van West-Europa”, zei Hooghart op Stanvaste Radio. Volgens de politicus was Bouterse een man van dicht bij de 80 jaar en werd er vanuit Santokhi en Nederland steeds erop gehamerd dat hij moest worden opgesloten. Voor een man op zo een hoge leeftijd zou zo een enorme druk als een schok hebben doorgewerkt aan zijn lichaam.