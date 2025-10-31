Guyanese zakenman en oppositieleider in spe Azruddin Mohamed aangehouden

In Guyana is de bekende zakenman en politicus Azruddin Mohamed door de politie aangehouden en overgebracht naar het Brickdam Police Station. De advocaat van Azruddin bevestigt de aanhouding.

Ook zijn vader Nazar Mohamed is aangehouden melden media in het buurland van Suriname.

Azruddin Mohamed geldt als beoogd oppositieleider in het nieuwe parlement, dat maandag voor het eerst bijeenkomt.

De arrestaties houden vermoedelijk verband met een Amerikaanse aanklacht waarin Azruddin Mohamed wordt geconfronteerd met elf strafbare feiten; ook zijn vader is in de VS in staat van beschuldiging gesteld.

Beide mannen zijn goudhandelaren. De Amerikaanse aanklacht heeft betrekking op verschillende vormen van fraude in samenhang met goudzendingen van Guyana naar de Verenigde Staten.

Verdere details over de lokale strafrechtelijke stappen zijn nog niet bekend.