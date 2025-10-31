Del Castilho ziet geen noodzaak in ministerie Olie & Gas

DA ’91 – voorzitter Angelic del Castilho vindt het ministerie van Olie, Gas en Milieu (OGM) overbodig. De zaken met betrekking tot de olie- en gasindustrie konden volgens haar gewoon bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) worden gelaten. NPS’er Raoul Hellings gaat verder en stelt dat los van het plaatsen van Patrick Brunings als minister op OGM, er geen andere wapenfeit tot nu toe is geleverd.

“Een ministerie van Oil & Gas…ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat ze zien als hun taak al zodanig. Is hun taak de oliecontracten? Is hun taak dat zij moeten zorgen dat zij gaan bepalen wie commissionairs zijn tussen Suriname en de verkoop van olie? Dus de dingen where they make the big money. Wat gaan ze precies doen? Waarom hebben we een strijd moeten leveren voor een ministerie van Oil & Gas? We hadden het al bij NH, dus we hoefden niet nog meer ministeries te hebben”, zei Del Castilho in het programma Retrospectie op LIMFM.

Volgens de politica was er liever gewoon een ministerie van Milieu ingesteld, die zich specifiek bezig zou gaan houden met milieubescherming. Zij noemde onder andere Marciano Dasai die als voormalige minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een groene agenda was gestart tijdens de vorige regeerperiode.

“ROM deed een goede job wat dat betreft. Het was een hele goede groene agenda waarmee ze begonnen waren. Dus dan vraag je je af wat die drive was voor oil and gas”, aldus de politica.

De regering heeft eerder deze maand via een officieel Staatsbesluit de nieuwe regeringsstructuur vastgelegd, waarbij een ingrijpende herindeling van ministeries heeft plaatsgevonden. Zo zal OGM, beleid, toezicht en regelgeving rond de opkomende oliesector centraliseren. Onder meer Staatsolie valt vanaf nu rechtstreeks onder dit ministerie.

OGM krijgt tevens de verantwoordelijkheid voor het Nationaal Oil Spill Response Plan, regelgeving rond local content en beleid rond milieu- en klimaatverplichtingen, zodat economische groei en ecologische veiligheid in balans blijven. Volgens Del Castilho is het belangrijk om te weten wat er precies uit de olie en gassector zal worden gehaald.

“We moeten de wet gaan aanpassen? Hoe gaan we de wet aanpassen? Welke ministeries gaan daarover gaan? Onderwijs? Volksgezondheid? Ook Justitie & Politie en de rechtstaat moeten goed zijn. Het belangrijkste is: hoe gaan je burgers genieten daarvan? Dus ik wacht erop om te zien wat dat ons precies gaat opleveren”, aldus de DA ’91 – voorzitter.