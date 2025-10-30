Verkiezingen Nederland: nek-aan-nek race tussen PVV en D66

HomeNieuws uit NederlandVerkiezingen Nederland: nek-aan-nek race tussen PVV en D66
D66 leider Rob Jetten en PVV voorman Geert Wilders

Nederland beleeft een zeldzame nagelbijter: na het tellen van vrijwel alle stemmen staan D66 en de PVV gelijk op 26 zetels. Met nog enkele gemeenten te gaan houdt de PVV een minivoorsprong van stemmen op D66—een verschil dat in de Nederlandse verkiezingsgeschiedenis zelden zo klein was.

In de vroege avond leek D66, op vleugels van de exitpoll, af te stevenen op een duidelijke winst. Maar naarmate de nacht vorderde, kroop de PVV steeds dichterbij. PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd het initiatief in de formatie te willen nemen als zijn partij uiteindelijk de grootste wordt.

De doorslag moet komen uit de laatste telrondes uit enkele plaatsen. Pas na die officiële tellingen wordt duidelijk wie zich de grootste fractie mag noemen en wie het eerste zet aan de formatietafel krijgt.

In de tussentijd richten beide partijen zich op vandaag en de komende weken, waarin de definitieve uitslag volgt en het formatieproces in gang wordt gezet.

