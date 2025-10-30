Surinaamse ambassade in China heeft bijzondere eerste ontmoeting met Chinese studenten

Op donderdag 23 oktober 2025 heeft de ambassade van de Republiek Suriname in China een delegatie van docenten en studenten van de School of Government and Public Affairs and Communication van de Universiteit van China ontvangen. Opmerkelijk is dat het de eerste keer is dat deze universiteit een diplomatieke vertegenwoordiging in China bezoekt.

Ambassadeur Pick Fung Ho-Chong verwelkomde de groep op de ambassade in Beijing voor een inspirerende uitwisseling over cultuur, geschiedenis en diplomatie.

Tijdens haar presentatie gaf ambassadeur Ho-Chong een uitgebreide introductie over Suriname, waarbij zij inging op de geografische en historische context, de multiculturele samenleving en de rijke culturele erfenis van het land. De Chinese gemeenschap in Suriname, die haar oorsprong vindt in de immigratiegolf van 1853, werd als essentieel onderdeel van deze diversiteit belicht. Ook werd stilgestaan bij de diplomatieke relatie tussen Suriname en China, die sinds mei 1976 bestaat en in 2026 haar 50-jarig jubileum viert.

De Surinaamse diplomaat benadrukte het belang van wederzijds begrip en culturele uitwisseling, en nodigde de studenten uit om hun kennis over Suriname verder te verdiepen en te delen binnen hun gemeenschap. Symbolen zoals de nationale vlag en het wapenschild dienden als illustratie van de identiteit en waarden van de Republiek Suriname.

Namens de universiteit sprak Jin Yong, secretaris van de partijcommissie van de school, over de missie van de instelling: het opleiden van talenten met een internationale visie en het streven naar academische excellentie. Hij prees de ambassade voor het faciliteren van deze unieke ontmoeting.

Een bijzonder moment was de voordracht van het gedicht “Lang leve de jeugd” door enkele studenten, waarmee zij hun wens uitspraken voor een duurzame vriendschap tussen China en Suriname. Onder de aanwezigen bevonden zich ook Luan Tiantian, adjunct-secretaris, Xiao Huanrong, vice-decaan, Wang Yanan, directeur politieke communicatie, en studentenvertegenwoordigers. De studenten gaven aan verheugd te zijn over de positieve ontmoeting met de Surinaamse diplomatieke vertegenwoordiging, die voor hen een trend moet zetten voor verdere ontmoetingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een uitwisseling van herdenkingsgeschenken en een oproep van de ambassadeur aan de studenten om bruggen te blijven bouwen tussen beide landen.