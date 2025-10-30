Ruim 20 kilo cocaïne in dozen uit Suriname onderschept in Rotterdam

Het HARC-team, bestaande uit de Nederlandse Zeehavenpolitie, Douane en FIOD, heeft in Rotterdam onlangs in totaal 20,33 kilo cocaïne aangetroffen in drie dozen in een zeecontainer.

De container, afkomstig uit Paramaribo (Suriname) en overgeladen in Cristóbal (Panama), stond geboekt met een lading flessen, huishoudelijke goederen en persoonlijke bezittingen.

De drugs werden ondermeer aangetroffen in flessen siroop en Mariënburg rum (Palm).

Er zijn geen verdachten aangehouden: de zaak is door het HARC-team als ‘veegzaak’ aangemerkt, wat betekent dat de partijen worden veiliggesteld en vernietigd, maar dat er geen direct strafrechtelijk onderzoek op de vondst volgt.

Met de onderschepping is opnieuw duidelijk dat de Suriname-route aantrekkelijk blijft voor cocaïnesmokkelaars die ladingen verbergen in reguliere consumentenproducten.