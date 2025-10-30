PSA-document tijdelijk 50% goedkoper ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft vandaag bekendgemaakt dat de tarieven voor het PSA-document tijdelijk worden verlaagd.

Het besluit is genomen in het kader van de herdenking en viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2025.

Het gaat om een verlaging van 50%. Met dit besluit wil de regering het voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA/Diaspora) gemakkelijker en toegankelijker maken om het vaderland te bezoeken.

De tariefsverlaging geldt voor aanvragen die worden ingediend in de periode van 1 november 2025 tot en met 31 januari 2026.

De aangepaste tarieven zijn als volgt: voor volwassenen €80 of US$90 en voor kinderen €40 of US$50.



