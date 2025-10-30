President Simons: “Ik moet luisteren naar m’n volk”

President Jennifer Simons gaat het voorbeeld van haar voorganger Chandrikapersad Santokhi niet opvolgen en kiest er daarom voor om persoonlijk petities van burgers en organisaties in ontvangst te nemen. Dat was woensdag ook het geval tijdens de petitieoverhandiging van bushouders van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) die een prikactie hebben gevoerd.

“Ik moet luisteren naar me volk”, zei het staatshoofd. Simons voerde aan dat zij nooit dingen gaat beloven waarvan zij niet weet of zij die kan waarmaken. Wel gaf zij de bushouders mee dat zij contact met het ministerie van Financiën & Planning heeft opgenomen om te kijken welke oplossing er is om te starten met de betaling van de achterstanden vanaf april tot en met eind september 2025 aan deze groep.

Simons benadrukte dat er geen onwil is om alles te betalen, maar dat het geld, gezien de situatie van het land, niet beschikbaar is. “Ik heb Financiën gevraagd om wel te zoeken naar ruimte om te beginnen en dan met jullie te praten over hoeveel elke maand”, aldus de president.

Tijdens de regeerperiode van Santokhi is er enorme kritiek geweest op de manier waarop hij nooit ruimte in zijn drukke agenda kon maken om persoonlijk petities in ontvangst te nemen en andere ontevreden protesterende Surinamers toe te spreken. Vaak werden de toenmalige kabinetsdirectieleden of presidentiële adviseurs afgevaardigd hiervoor.

De extra zware beveiliging voor het kabinet van de president zorgde ook voor behoorlijke irritatie bij bezoekers. Veel personen kozen er daarom voor om liever bij het kabinet van toenmalige vicepresident Ronnie Brunswijk aan te kloppen, aangezien die de mensen wel persoonlijk toesprak en in de meeste gevallen direct naar oplossingsmodellen zocht.