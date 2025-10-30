Politieman trekt wapen en lost schot nadat dronken vechtersbazen hem aanvallen

De politie in Suriname heeft twee vechtersbazen aangehouden die dinsdagavond een politieman hebben aangevallen. De agent in kwestie moest zijn wapen trekken om zich te verdedigen en loste een schot toen er een fles naar hem werd gegooid.

Vernomen wordt dat een politieman langsreed toen zijn aandacht werd getrokken door een vechtpartij bij een Suribetshop te Mariënburg. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand en stapte uit.

Ter plaatse trof hij een man op de grond aan, die slachtoffer was geworden van een vechtpartij. De man was ernstig mishandeld door de twee mannen in de SuriBet shop (foto onder).

Er zijn beelden van de mishandeling door de twee verdachten

De agent probeerde hem over te brengen naar het politiebureau Mariënburg, maar werd daarbij tegengehouden door de twee. Zij sloegen het slachtoffer en probeerden hem uit het voertuig te halen, waarna ze in een woordenwisseling met de politieman verwikkeld raakten.

Vervolgens probeerden zij hem te overrompelen en te ontwapenen. De agent voelde zich genoodzaakt om zijn wapen te trekken. Er werd toen een fles in zijn richting gegooid, waarna de politieman het vuur opende. Hiervan is een filmpje gemaakt dat via sociale media rondgaat.

Na het inschakelen van versterking werden de mannen Richard O. (39) en Karan S. (33) aangehouden. Beide verdachten, die onder invloed van alcohol verkeerden, werden overgebracht naar het bureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het duo woensdag in verzekering gesteld.