Patrick’s Catering strijkt neer in Almere Poort: opening op 5 november

Na het succes in Amsterdam opent Patrick’s Catering een tweede vestiging in Almere Poort. Op woensdag 5 november om 11.30 uur zwaait BBQ-koning en chef Patrick Rechards de deuren open aan de Beneluxlaan 614, 1363 BJ Almere Poort.

De nieuwe zaak brengt dezelfde authentieke Surinaamse keuken en informele gezelligheid naar Flevoland. “Geen groot feest, maar gewoon op z’n Patrick’s: lekker en gezellig,” zegt Rechards met een brede glimlach. “Kom proeven van de sfeer én de smaken van Suriname.”

Op het menu: Patsalon, BBQ-kip, broodjes Patrick’s, Cinnabon, Fernandes-dranken en koffie uit Suriname met een koekje van Tante Es. Kortom: comfortfood met pit, precies zoals vaste klanten het kennen.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 11.30 tot 19.00 uur.

