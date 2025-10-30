Minstens 30 doden door orkaan Melissa: verwoestende sporen in het Caribisch gebied

Orkaan Melissa, een van de krachtigste tropische stormen ooit geregistreerd in het Atlantisch gebied, heeft verwoestende sporen achtergelaten in het Caribisch gebied.

Op dinsdag 28 oktober kwam Melissa aan land op het eiland Jamaica als een categorie 5-orkaan met windsnelheden tot ongeveer 295 km/u — boven de grens van categorie 5 zoals gehanteerd door het National Hurricane Center (NHC).

In de zuidwestelijke parochie St. Elizabeth moesten bewoners noodgedwongen evacueren; meerdere plaatsen stonden onder water. Meer dan een half miljoen mensen zaten zonder stroom.

De Jamaicaanse premier Andrew Holness verklaarde het land tot rampgebied en gaf aan dat de hulpoperatie “volledig gemobiliseerd” is.

De volgende dag, woensdag, trof Melissa opnieuw land, ditmaal de zuidoostkust van Cuba bij Chivirico, als een categorie 3-storm met windsnelheden van circa 185 km/u. Meer dan 500.000 mensen waren vóór aankomst van de storm al uit risicogebieden geëvacueerd.

In de provincie Santiago de Cuba werden zware structurele schade, aardverschuivingen en overstromingen gemeld. Het dodental in de verschillende landen loopt op.

In Haïti zijn meer dan twintig mensen om het leven gekomen nadat een rivier buiten haar oevers trad, aldus de lokale burgemeester. In het zwaar getroffen Jamaicaanse district St. Elizabeth werden vier lichamen geborgen, terwijl nog eens drie mensen omkwamen tijdens de voorbereidingen op de storm. Ook in de Dominicaanse Republiek werd één dodelijk slachtoffer gemeld.

Na Cuba trekt Melissa verder richting de Bahamas en mogelijk richting het gebied rond Bermuda. De NHC waarschuwt voor gevaarlijke stormvloeden, hevige regenval en wind die nog aanzienlijke schade kan veroorzaken.

Volgens klimaatwetenschappers is de ongekend snelle intensivering van Melissa mede toe te schrijven aan de uitzonderlijk warme zeewatertemperaturen in het Atlantische gebied — 2 tot 3 °C boven normaal. Dit onderstreept de groeiende kwetsbaarheid van eilanden en kustregio’s in een opwarmende wereld.