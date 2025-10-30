Man ’s nachts uit hangmat gesleurd, urenlang gegijzeld en mishandeld: twee verdachten vast

Wat begon als een dutje in een hangmat bij de aanmeersteiger ‘Lily’s Oil’ in Suriname eindigde voor een man in een angstige nachtmerrie. In de nacht van woensdag 22 oktober werd hij, naar eigen zeggen, wakker van een vuistslag in zijn buik.

Zes mannen stonden ineens om hem heen. Hij werd uit zijn hangmat getrokken en afgeranseld – onder hen twee bekenden: CH.R. en C.R.

Volgens de aangever werd hij met een vuistvuurwapen bedreigd en tegen zijn wil in een grijze Toyota Vitz geduwd. De rit ging naar een appartement aan de Putroweg, waar de mannen hem uitvroegen over een vriend die in Guyana woont.

Toen hij geen antwoord kon geven, volgde opnieuw mishandeling; zelfs met de achterzijde van het wapen werd op zijn gezicht geslagen.

Uren later eindigde de helletocht bij de kruising Oost-Westverbinding/Pandit Murliweg, ter hoogte van een Chinese winkel. De man werd uit de auto geduwd en de daders reden weg. Met hulp van een vriend wist hij het politiebureau Meerzorg te bereiken om aangifte te doen. De politie schreef een geneeskundige verklaring uit voor medische behandeling.

Een dag later, donderdag 23 oktober, werden CH.R. en C.R. opgespoord en aangehouden op verdenking van zware mishandeling, opzettelijke vrijheidsberoving en openlijke geweldpleging. Het duo ontkent.

Na voorgeleiding zijn zij, in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. De politie van station Meerzorg zet het onderzoek voort en jaagt op de overige betrokkenen.