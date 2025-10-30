HomeOnderwerpenJustitie en politieGezochte roofmoord verdachte beschoten bij aanhouding
Gezochte roofmoord verdachte beschoten bij aanhouding

De politie in Suriname heeft vandaag, na uitgewerkte informatie van een gespecialiseerde inlichtingendienst, de gezochte verdachte Dwight L. aangehouden bij Fargo’s Place aan de Brownsweg .

Tijdens zijn aanhouding werd de verdachte in zijn knie geraakt door een politiekogel, nadat hij de bevelen van de politie negeerde.

Dwight L. alias Kwaiki, wordt in verband gebracht met de roofmoord op de 38-jarige Riaaz Kadir, die op vrijdag 19 april vorig jaar bij een gewapende overval in zijn woning aan de Pierpontweg om het leven kwam.

De verdachte wist zich geruime tijd aan zijn arrestatie te onttrekken, maar werd donderdagochtend 30 oktober 2025 door de politie van Brownsweg gelokaliseerd na nauwkeurig speurwerk.

Tijdens de poging tot aanhouding opende de politie het vuur toen hij zich verzette. De verdachte werd geraakt en is vervolgens overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten (KD), die ook verantwoordelijk was voor de opsporing van de verdachte.

Politieman trekt wapen en lost schot nadat dronken vechtersbazen hem aanvallen
