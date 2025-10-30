E-biker veroorzaakt aanrijding met scooter en rijdt door: slachtoffer met zwaar beenletsel achtergelaten

Een vrouw op een e-bike heeft woensdagochtend rond 06.30 uur een aanrijding veroorzaakt met een vrouw op een scooter op de hoek van de Indira Gandhi- en Houttuinweg in Suriname. De scooterrijdster A.C. raakte daarbij zwaargewond aan haar rechterbeen.

Het slachtoffer zegt aan Waterkant.Net dat de e-biker plotseling voor haar kwam, waardoor een botsing niet meer kon worden voorkomen. De scooterrijdster kwam hard ten val, terwijl de veroorzaakster doorreed en het slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet.

De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. A.C. werd vervolgens per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Het slachtoffer vertelt dat haar rechterbeen en knie kapot zijn, de knieschijf uit de kom is en de kniebanden beschadigd zijn. “Vanaf mijn dijen tot aan mijn tenen zit ik in het gips. Ik heb alle medische kosten zelf moeten betalen en kan momenteel niet werken. Ik zit met veel pijn en zorgen, terwijl de veroorzaker vrij rondloopt. Dit kan echt niet.”

A.C. hoopt dat de politie de veroorzaker aan de hand van camerabeelden van winkels in de omgeving snel kan opsporen. Volgens haar gaat het om een zwart-witte e-bike. “Ik ben geen beest. Je kunt geen aanrijding met letsel veroorzaken en dan gewoon doorrijden.”

Het slachtoffer doet een dringend beroep op de Surinaamse samenleving om tips die kunnen leiden tot het vinden van de dader door te geven aan de politie of contact met haar op te nemen via telefoonnummer 8438038.